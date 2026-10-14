"برنت" قرب 107 دولارات للبرميل وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

في حين زاد سعر خام "نايمكس" ليقترب من 95 دولارا للبرميل، حيث يأتي بعد سلسلة من التطورات الأمنية في واليمن وفي .أعلنت وزارة الطاقة تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لـ "أرامكو" في الظهران للاستهداف، ما أسفر عن نشوب حريق محدود، دون وقوع إصابات أو وفيات، كما أعلن الدفاع المدني، إصابة 4 أشخاص بينهم امرأتان ورجل وطفل، جراء سقوط شظايا صاروخين "كروز" بعد اعتراضهما وتدميرهما في ، تسببت في أضرار مادية محدودة طالت 15 منزلا.في ، استهدف قصف جوي محطة الصباحة النفطية في ، بعد وقت قصير من تحذير أصدره التحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، طالب فيه المدنيين بإخلاء المنشأة حفاظاً على سلامتهم، وفق مصادر يمنية نقلت عنها "الشرق".كان المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن ، أعلن اعتزام التحالف تنفيذ عملية عسكرية وصفها بـ"النوعية" في صنعاء، ونشر خريطة توضيحية للموقع المستهدف.في الوقت ذاته اتهم الرئيس الأمريكي ترمب جماعة الحوثي بالعودة إلى شن هجمات على السعودية، على الأرجح بإيعاز من ، بهدف رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية في ، وقال "الحوثيين يحاولون رفع أسعار النفط عمدا، وهذا أمر غير مقبول، وسأكون موجودا بعد الانتخابات، ولن أنسى ذلك أبداً".تتزامن التطورات مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا حيويا لصادرات الطاقة من المنطقة، وسط خلاف بين وإيران بشأن السيطرة عليه.قالت أمريكا أنها تسيطر بشكل تام على المضيق، نافية تصريحات إيران بشأن السيطرة على المضيق، وقالت إنها ساعدت شركاءها في المنطقة على شحن 19 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق يوم الاثنين.على صعيد الإمدادات، أظهر تقرير صادر عن منصة "فورتيكسا"، أن تدفقات النفط من باستثناء إيران، تعافت في سبتمبر إلى أكثر من 81% من مستوياتها السابقة للحرب، مدفوعة بانتعاش الصادرات السعودية.