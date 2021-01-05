العراق يستورد 10 ملايين لتر يومياً من البنزين

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الزوبعي، قوله، إن "وزارة النفط وضمن خطتها السنوية تستورد 10 ملايين لتر يومياً من البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي الذي يصل إلى 24 مليون لتر يومياً وفق الأسعار العالمية".وأوضح المسؤول أن وزارة النفط وضعت خطة لرفع الطاقات التكريرية والنوعية بتنفيذ مشاريع بناء مصاف جديدة، وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج ومن أهم المشاريع مصفاة صلاح الدين الثانية إحدى أكبر منشآت مجمع بيجي النفطي العملاق، الذي تعرضت وحداته للتدمير في الحرب ضد داعش بعد منتصف يونيو(حزيران) 2014.ويخطط العراق من خلال برامج بناء مصاف جديدة، لتكرير النفط الخام في كربلاء والناصرية والفاو وكركوك، وإنشاء وحدات إضافية في المصافي الحالية، إلى رفع طاقة التكرير في البلاد إلى أكثر من مليون برميل يومياً لسد متطلبات الاستهلاك والتوقف عن الاستيراد.