"برنت".. انخفاض بعد ارتفاع في الأسواق العالمية

محت أسعار النفط اليوم الخميس مكاسب سابقة حين بلغ "برنت" مستوى مرتفعا جديدا في 13 شهرا، متخطيا 65 دولارا للبرميل، بعدما شهدت الأسواق حركة شراء واسعة بسبب عاصفة ثلجية بولاية تكساس بأمريكا.



وانخفض خام "برنت" ثلاثة سنتات مسجلا 64.31 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد وصل إلى 65.52 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ 20 يناير 2020.



فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي أربعة سنتات إلى 61.10 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد بلغت في وقت سابق 62.26 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.