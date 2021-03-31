نائب: القروض الخارجية تكبل البلد بضمانات سيادية قد تُستغل للنيل من العراق

وقال المرشدي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب اكد في اكثر من مناسبة على ان القروض الداخلية اهم من الخارجية بحال الحاجة للقروض، على اعتبار ان القروض الخارجية تكبل البلد بضمانات سيادية وخطط لتلك الدول قد تستغل للنيل من العراق وسيادته"، مبينا ان "هنالك تأكيد على عدم الذهاب الى القروض الخارجية، لكن تفاجأ الجميع بوضع مبالغ كبيرة في الموازنة وصلت الى 8 ونص مليار دولار تحت عنوان القروض الخارجية".واضاف المرشدي، ان "هذه الاشكالية ينبغي معالجتها من قبل اللجنة المالية، على اعتبار ان سعر النفط في الموازنة مابين 42-45 دولارا للبرميل لكنه فعليا وصل الى اكثر من ستين دولارا للبرميل الواحد، ما يعني انتفاء الحاجة الى القروض الخارجية"، مبديا "اسفه واستغرابه من اصرار البعض على تمرير تلك القروض رغم انها تحتوي على ضمانات سيادية وتنال من سيادة البلد".ولفت الى ان "هنالك اصرارا على حسم الموازنة بأسرع وقت مع حل جميع المشاكل بالشكل الذي يخدم المصالح العامة على اعتبار ان البلد لم يعد يحتمل هذا الفراغ الاقتصادي والمالي".