في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، تراجعا في أسواق وأربيل بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 153750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153350 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153300 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 153750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 153350 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 153300 دينار مقابل 100 دولار.