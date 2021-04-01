انخفاض سعر نفط خام البصرة الخفيف والثقيل لليوم الثاني

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 63.11 دولارا للبرميل بمقدار 1.72 دولار وبنسبة 2.65% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.91 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 0.94%.وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 64.26 دولارا للبرميل ، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.74 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.79 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.80 دولارا ، وجيراسول الانغولي 63.35 دولاراوكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 63.17 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي الى 59.63 دولارا