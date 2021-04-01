أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لليوم الخميس

ارتفعت اسعار الذهب بعد انخفاضه ليوم امس الاربعاء ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 351 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغدادأما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 321 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.