أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار و العملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق العراقية ليوم الخميس.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,750

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 42,105.0000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,83 دولار

100 باوند ⬅️ 141,50 دولار

100 دولار ⬅️ 861,50 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1897,06 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,03 دولار

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750سعر شراء الدولار ⬅️ 148,750تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 42,105.0000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 121,83 دولار100 باوند ⬅️ 141,50 دولار100 دولار ⬅️ 861,50 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1897,06 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,60 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,03 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ