أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,750
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 42,105.0000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,83 دولار
100 باوند ⬅️ 141,50 دولار
100 دولار ⬅️ 861,50 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1897,06 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,60 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,03 دولار
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