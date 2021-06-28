اسعار النفط تبقى عند اعلى مستوى منذ 2018

ونزل خام برنت 13 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 75.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.03 دولار للبرميل منخفضا سنتين أو 0.04 بالمئة.وارتفعت أسعار النفط للأسبوع الخامس الأسبوع الماضي، مع انتعاش الطلب على الوقود بفعل النمو الاقتصادي القوي وزيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي ، في حين ظلت إمدادات الخام العالمية ضعيفة مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في خفض الإنتاج.وتعيد مجموعة المنتجين ، المعروفة باسم أوبك +، 2.1 مليون برميل يوميًا إلى السوق من مايو إلى يوليو في إطار خطة للتخفيف التدريجي عن قيود الإنتاج القياسية في العام الماضي. وتجتمع أوبك + في الأول من يوليو ويمكن أن تخفف تخفيضات الإمدادات في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب.ويتوقع بعض المختصين أن تزيد أوبك + الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب، وهو ما من المرجح أن يدعم ارتفاع الأسعار.وأظهرت بيانات بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة أضافت 13 حفارا للنفط والغاز في يونيو/ حزيران، بارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أنها كانت أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر/ أيلول 2020.