وصلت لأدنى مستوياتها في أسبوع.. انخفاض أسعار "المعدن الأصفر"

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1804.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو (تموز) عند 1801.46 دولار.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1804.10 دولار.وقال هارشال باروت كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في "ميتالز فوكاس" ان "قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية. هناك مخاوف تنجم عن سلالة دلتا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات".وارتفع الدولار 0.2 في المئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح سلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 في المئة إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 1093.40 دولار.