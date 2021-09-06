مصرف حكومي يدعو المتقاعدين لتسديد السلف السابقة ويهدد بايقاف رواتبهم

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "على المتقاعدين الذين تم تحويل جهة توطينهم الى مصارف اخرى وبذمتهم سلف سابقة مراجعة فروع المصرف لغرض تسديد ودفع المبالغ المستحقة بذمتهم".وأضاف، ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية بحق المتقاعدين المتخلفين عن سداد تلك المبالغ من بينها ايقاف الراتب التقاعدي وسيتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية".