تعيين العقود وتحويل الأجراء ورفع الدولار.. اللجنة المالية تعلن تفاصيل تخص الموازنة

وقال عضو النيابية للوكالة الرسمية وتابعته : إن "اللجنة ناقشت وزير المالية حول بنود الموازنة وأوضح ان جميع رواتب الموظفين مؤمنة".وبين أن "الوزير أشار الى تنوع مصادر تصدير النفط وتماسك البرنامج الحكومي نتيجة استقرار كميات النفط المصدرة والقدرة على سد العجز في الموازنة".وأضاف أن "سعر صرف الدولار لم يحدد حتى الان والتفاوض مستمر بهذا الخصوص"، مشيرا الى أن "السقف المقترح لسعر الصرف يتراوح ما بين 1400 - 1500 دينار".وحول تثبيت العقود والأجور اوضح اورحمن أن "وزير المالية اكد تثبيت جميع العقود على الملاك وتحويل الأجور الى عقد 315، إضافة الى ايجاد 100 الف عقد في الموازنة، تمنح 50 الفا منها للقوات الامنية و50 الفا أخرى للوظائف المدنية".