مع ارتفاع الدولار.. مثقال الذهب يقترب من المليون في العراق

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في محال الصاغة بالسوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 930 الفاً و940 الف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 900 الف و910 الاف دينار.

