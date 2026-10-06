الدولار يواصل الارتفاع.. تجاوز حاجز الـ160 الفا

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 160250 دينارًا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 159250 ديناراً مقابل 100 دولار.

