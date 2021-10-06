الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ 2014

وصعدت أسعار خام "برنت" أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" يوم الاثنين الماضي الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي، بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.53% إلى 79.35 دولار للبرميل، وقبل ذلك بلغ 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.وصعد خام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.واتفقت "أوبك+" يوم الاثنين الماضي على الالتزام باتفاق يوليو 2021 لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل نيسان 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.