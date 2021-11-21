النقد الدولي: العراق سيحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج خلال 2021

وقال الصندوق في جدول اطلعت عليه السومرية نيوز، انه من "المتوقع ان يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 اعلى من باقي دول الخليج الغنية بالنفط وبواقع 3.6 بالمئة"، مضيفا ان "النمو الاقتصادي لدول الخليج العربي والدول المجاورة للعراق سيشهد تفاوتا".وبين أنه من "المتوقع ان تشهد السعودية نموا اقتصاديا يبلغ 2.8%، وتشهد عمان نموا اقتصاديا يبلغ 2.5%، وتشهد قطر نموا اقتصاديا يبلغ 1.9%، وتشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9%، وتشهد الإمارات نموا اقتصاديا يبلغ 2.2 بالمئة".