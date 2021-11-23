37 بئراً جديداً في الزبير.. النفط تعلن توقيع عقداً مع شركة عالمية

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العقد يتضمن تشغيل جهازي الحفر IDC 37 و IDC 38 التابعة للحفر العراقية في هذا المشروع وان المكامن المستهدفة في هذا المشروع هو مكمن المشرف ، و ، نهر بن عمر ،ومكمن الزبير حيث تسهم عمليات الحفر الجديدة في زيادة الطاقة الانتاجية للحقل المذكور".واشار عبد الكريم الى ان "هذا المشروع يأتي استمراراً لعقود الشركة مع ايني ( ENI ) الايطالية بعد ان حقق الجهد الوطني نجاحاً باهراً في تنفيذ المشروع السابق وانجاز عمليات الحفر المناطة بهم بجودة وكفاءة عالية".