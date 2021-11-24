اول محافظة عراقية تلجأ الى الحوكمة المالية

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان، في حديث لـ السومرية نيوز، الأربعاء، إن "تنفيذ مشروع الحوكمة المالية والادارية في المحافظة، الذي ساهمت في تنفيذه مؤسسة إرفاد المحلية بدعم الحكومة السويدية، يعد الأول من نوعه في العراق، وسيسهم في تجنب الأخطاء والاخفاقات في المعاملات المالية بالدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى طمأنة المواطنين بأن أرشفة وتوثيق العمل الالكتروني سيحد من الفساد والأخطاء".واوضح الشعلان، أن "المشروع يتضمن تحسين اداء الدائرة الادارية المالية والمديريات المرتبطة بها بعد نقل الصلاحيات وجعلها مؤسسة فعالة تتمتع بأنظمة موحدة، ويشمل (١٤) وحدة إدارية و (١٥) مؤسسة ودائرة حكومية، للحفاظ على المال العام"، مشيرا الى، أن "المشروع سيسهل إجراءات معاملات المواطنين بشكل كبير".