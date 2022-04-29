أسعار النفط ترتفع مجدداً

وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.9% إلى 108.22 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.54% إلى 105.92 دولار للبرميل.ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من احتمال فرض حظر على صادارت النفط من روسيا، وجاء ذلك بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن ألمانيا مستعدة لوقف شراء النفط من روسيا.وقال تقرير الصحيفة، نقلا عن محللين في مؤسسة "إنيرغي أسبكتس"، إن "الاتحاد الأوروبي (الآن) يفكر بجدية في فرض حظر على واردات النفط الروسية بشكل أو بآخر، وحتى ألمانيا مستعدة لدعم هذه الخطوة".