الدولار يعاود الارتفاع ويتجاوز حاجز الـ164 ألفاً في العراق

عاودت أسعار صرف الدولار ارتفاعها امام الدينار، اليوم السبت، في أسواق العاصمة واربيل مع إغلاق التداولات المسائية.



سعر البيع: 164,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء 163,500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 163,700 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 163,600 دينار لكل 100 دولار سعر البيع: 164,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء 163,500 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 163,700 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 163,600 دينار لكل 100 دولار