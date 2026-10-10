المستورد والمحلي يلامسان المليون.. أسعار الذهب بالسوق العراقية

– اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم السبت، أسعار مثقال الذهب في السوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة تراوح بين 965 ألفاً و975 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 ألفاً و945 ألف دينار.

