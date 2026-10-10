الطاقة الأمريكية تعلن سحب 4 ملايين برميل نفط من الاحتياطي

وقالت ، "سحب 4 ملايين برميل نفط من الاحتياطي لمواجهة اضطراب الإمداد الناجم عن الأحوال الجوية".يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي عن اتفاقه مع الرئيس الروسي على توريد أكثر من 300 ألف طن من إلى السوق الأمريكية والعالمية.