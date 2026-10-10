البنك المركزي يصدر بياناً بشأن حوالات التجار مستحقة التنفيذ

وقال البنك في بيان ورد لـ ، إن " يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل وبعد تعديل سعر الصرف ويتحقق من التزام المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة بما يضمن حماية حقوق التجار والزبائن".وأضاف البيان أن "البنك المركزي يدعو الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيرادات مستحقة للتنفيذ قبل تاريخ 7/10/2026 إلى مراجعة مصارفهم والتأكد من تنفيذها لاسيما أن البنك المركزي سبق أن عزّز حسابات المصارف لتغطية تلك الحوالات"، مؤكداً على "متابعة أي تأخير والتحقق من عدم تحميل التجار فروقات سعر الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق".وأشار الى أنه "في حال تأخر التنفيذ أو المطالبة بمبالغ إضافية، يمكن تقديم شكوى عبر (منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي العراقي) اؤ ارسال إيميل الى البريد الإلكتروني (media.office@cbi.iq) لمتابعتها مع المصرف المعني".وتابع أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني لإطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار لتسهيل تمويل استيراداتهم، وفق الآليات والضوابط التي يحددها البنك".