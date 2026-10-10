روسيا تقرر رفع الحظر المفروض على تصدير "الديزل"

قررت الحكومة الروسية، السبت، رفع الحظر المفروض على تصدير "الديزل".

ونقلت وكالة "تاس" عن الحكومة الروسية، "رفعنا جزئيا الحظر المفروض على تصدير تنفيذا للتفاهمات بين وترامب".

وأضافت "القرار يدخل حيز التنفيذ اليوم ويسمح بضخ 500 ألف طن من الديزل في الأسواق العالمية".

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي التوصل إلى تفاهمات لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمعه بنظيره الروسي أمس الجمعة، بهدف معالجة احتياجات الطاقة في الأسواق الأمريكية والعالمية.



