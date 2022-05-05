أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.

سعر البيع:

147850 ديناراً لكل 100 دولار.



سعر الشراء:

147750 ديناراً لكل 100 دولار.