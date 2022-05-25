ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.



