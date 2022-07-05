إرتفاع أسعار النفط

السومرية نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع مخاوف المستثمرين من تعطل الإمدادات، والتي أبرزها خفض محتمل للإنتاج في النرويج.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر أيلول 0.2 بالمئة أو 22 سنتا إلى 113.73 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار، أو 1.8٪، إلى 110.38 دولارات للبرميل، من إغلاق يوم الجمعة.

وقالت النقابة التي تقود الإضراب الصناعي إن عمال الأوفشور النرويجيين بدأوا يوم الثلاثاء إضرابا من شأنه أن يحد من إنتاج النفط والغاز.

وتوقعت جمعية النفط والغاز في النرويج خفض إنتاج النفط بما يصل إلى 130 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الأربعاء.

كما ظهرت البيانات التي تظهر تحسن النشاط في قطاعي الخدمات في اقتصادات اليابان والصين، من بين أكبر مستوردي النفط في العالم، بعض الدعم للأسعار يوم الثلاثاء.

لكن بشكل عام، أصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن الطلب وسط تشديد واسع في الظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التضخم المتفشي مع الزيادات السريعة في أسعار الفائدة.

كما تلوح في الأفق ارتفاعات في أسعار الفائدة في أستراليا وكوريا الجنوبية حيث تحاول السلطات كبح جماح التضخم. في كوريا الجنوبية، سجل التضخم في يونيو أعلى مستوى له في 24 عامًا، مما زاد من المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط.