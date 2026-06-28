أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد

الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21): سجل سعر البيع للمثقال الواحد 898 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 894 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): سجل سعر البيع للمثقال الواحد 868 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 864 ألف دينار.تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي (عيار 21) بين 890 ألف دينار و900 ألف دينار.تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 870 ألف دينار و880 ألف دينار.