الدولار يتراجع مع إغلاق التعاملات المسائية في البورصة العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، انخفاضاً في وأربيل مع إغلاق التعاملات المسائية.







سعر البيع: 157,250 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 156,250 دينارًا مقابل 100 دولار





سعر البيع: 156,850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 156,750 ديناراً لكل 100 دولار.

سعر البيع: 157,250 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 156,250 دينارًا مقابل 100 دولارسعر البيع: 156,850 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 156,750 ديناراً لكل 100 دولار.