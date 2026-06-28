اسعار الدولار في التعاملات المسائية تنعش الدينار قليلا

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، انخفاضا في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 155,500 دينار مقابل كل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار لكل 100 دولار.

