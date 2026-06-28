انخفاض في أسعار الدولار بأسواق بغداد صباح اليوم

وفي تفاصيل الأسعار، استقرت التداولات في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في عند مستوى 156,600 دينار لكل 100 دولار، في حين كان السعر المسجل يوم أمس السبت 156,850 ديناراً لكل 100 دولار.أما في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية ببغداد، فقد انخفضت أسعار البيع لتصل إلى 157,000 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 156,000 دينار لكل 100 دولار.