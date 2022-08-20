ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم السبت، 148100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.