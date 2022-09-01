انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 349 ألفاً و110 دنانير، مستثنى منه أجور الصياغة.

كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 398 الفاً و970 ديناراً عدا أجور الصياغة.