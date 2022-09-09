العراق الثالث عربياً والثلاثين عالمياً باحتياطي الذهب

وحل العراق حسب تلك الاحصائيات في المرتبة الثالثة عربياً، والثلاثين عالمياً، بامتلاكه احتياطياً بلغ 130.4 طناً حتى نهاية تموز الماضي.وكان نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، قد أشار في وقت سابق الى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طناً.وقال خلف للوكالة الرسمية، إن "ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي"، متوقعاً "وصول الاحتياطي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي".وأضاف أن "الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "احتياطي الذهب وصل الى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالمياً".وذكر أن "الذهب لا يتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة".