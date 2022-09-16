أسعار صرف الدولار لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.