فضيحة تهز "سومو": باعت شحنة ملوثة بمواد كيمياوية

وقالت ثلاثة مصادر تجارية للوكالة، إن الأمر يتعلق بشحنة تتراوح بين 600 ألف و 700 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت تم توريدها لزبائن سومو.وأضافوا أن الشحنة تحتوي على مركبات عضوية مكلورة تتراوح بين 90 و 130 جزءا في المليون.ولم ترد سومو حتى الآن على طلب للتعليق.وعادة ما تقوم المصافي بشراء زيت الوقود عالي الكبريت لإخضاعه لمزيد من المعالجة في وحدات تكرير ثانوية لإنتاج منتجات نفطية ذات جودة أعلى.وأوضح أحد المصادر أن الحد الأقصى لمحتوى المركبات العضوية المكلورة في زيت الوقود في المصافي هو خمسة أجزاء في المليون، وأن أي مستويات أعلى من ذلك يمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بوحدات المعالجة.وقال مصدر آخر “إن زيت الوقود عالي الكبريت يذهب إلى تغذية (المصفاة)، ولذلك فإنه ليس له تأثير على خزانات الوقود”، لكنه أشار إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم إنجاز الأمر بالكامل.وذكر المصدر الأول أن التأثير على الأسعار محدود حتى الآن في ظل وفرة الإمدادات.