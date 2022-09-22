اسعار الذهب تشهد أرتفاعاً في الاسواق العراقية

السومرية نيوز ـ اقتصاد



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً ، 344 ألفاً و 735 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 393 ألفاً و975 ديناراً عدا أجور الصياغة.



