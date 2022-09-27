انخفاض أسعار الذهب في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 335 ألفاً و435 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 383 ألفاً و345 ديناراً عدا أجور الصياغة.