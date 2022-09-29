أسعار النفط تسجل انخفاضاً طفيفاً

أوتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.91 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:37 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 81.80 دولاراً.وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتدوا في الجلستين السابقتين بعد أن وصلوا إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر هذا الأسبوع بعد هبوط مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع مخزون الوقود الأمريكي أكبر من المتوقع مما رفع الآمال في انتعاش طلب المستهلك.مع ذلك، اتجه مؤشر الدولار صعوديًا مرة أخرى يوم الخميس، مما قلل من شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى المخاوف من حدوث ركود عالمي.