أسعار الذهب في الأسواق المحلية

استقرَّت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 341 ألفاً و380 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 390 ألفاً و140 ديناراً عدا أجور الصياغة.

