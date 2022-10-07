ارتفاع جديد في أسعار الدولار

وقلص الدولار خسائره أمام الين الياباني واستقر في أحدث التعاملات، بينما استمر اليورو في تحقيق خسائر وانخفض في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 0.9764 أمام الدولار.وظل الين الياباني قريبا من أدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي والذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1 بالمئة في أحدث التعاملات. وصعد المؤشر بنحو 18 بالمئة منذ بداية العام.وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 11148 بعد أن تراجع 1.4 بالمئة الليلة الماضية. وكان قد قفز أمام الدولار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خفض مقرر لأعلى شريحة من ضريبة الدخل.