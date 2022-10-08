أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم السبت.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.950 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.850 دينار لكل 100 دولار.

