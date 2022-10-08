أسعار "المعدن الاصفر" في الأسواق العراقية

وشهدت أسعار الذهب أنخفاضاً في اسواق العراق.وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 348 ألفاً و345 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 398 ألف و95 دينار عدا أجور الصياغة.