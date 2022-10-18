ارتفاع أسعار النفط وسط ضعف الدولار

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أي 0.9% إلى 92.44 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:43 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا، أي 1% إلى 86.32 دولار للبرميل.وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسة من بينها الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى؛ ما يزيد من احتمال إقبالهم على الشراء.وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ14 من أكتوبر/ تشرين الأول.