الكشف عن عملية تدقيق بحق ستة مصارف وشركة صرافة

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن وجود عملية تدقيق بحق ستة مصارف وشركة صرافة وإيقافها عن التعامل بالدولار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن"هناك عملية تدقيق بخصوص 6 مصارف وشركة صرافة وإيقافها عن التعامل بالدولار". وأضاف المصدر أن "هذا الأمر لا يشمل تعامل هذه الجهات بالدينار العراقي".