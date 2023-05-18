أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

في بغداد:سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 143,000 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 144,250 لكل 100 دولار