أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

في بغداد:سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145,000 لكل 100 دولار