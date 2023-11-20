اسعار النفط تعاود الارتفاع في الأسواق العالمية

وبحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات ليسجل 75.97 دولار للبرميل.وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر كانون الأول في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر كانون الثاني الأكثر نشاطاً 13 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 76.17 دولار للبرميل.وسجل العقدان ارتفاعا أربعة بالمئة عند التسوية، الجمعة، بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر في أوبك+ أن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها في 26 تشرين الثاني.