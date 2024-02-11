العراق يخسر تعويضًا وقد يدفع 380 مليون دولار في قضية نزاع دولي

لكن شركة المخازن العمومية الكويتية، أعلنت اليوم الاحد إن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعنها في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا، مضيفة ان اللجنة أعلنت إلغاء الحكم الأصلي الصادر عام 2021 جزئيا، ونتيجة لهذا القرار ستتاح لنا الفرصة لإعادة تقديم مطالباتنا أمام هيئة التحكيم من جديد.وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي رفضت في 2021 دعوى أقامتها الشركة الكويتية لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق، كما أمرت الهيئة حينها الشركة بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.