بالفيديو برنامج رحال على السومرية يحصل على جائزة افضـل برنامـج وثائقـي لـعام 2020

بدرع ونجمة ذهبية حصدت السومرية جائزة افضل برمانج وثائقي لعام 2020 في المهرجان السنوي لفنانون بلا حدود الجائزة حصل عليها مقدم البرامج علاء بتي الذي نال برنامجه رحال رضا اللجان التحكيمة لما له من فوائد عدة لامست احتياجات المشاهدين حيث اقتصر رحال على تعرف المواطنين بالمناطق الاثرية في البلاد سواء كانت مناطق ريفية او حضاريةهذا المهرجان تخللته مطالب من قبل فنانون واعلاميون ايضا...وجه لجهات حكومية تمثلة بتوفير الدعم والحماية للاسرين الفنية والاعلامية اللتان تعملان على نفس النهج والمضمون.رحال برنامج اجتماعي ترفيهي يسلط الضوء على حياة شرائح من المجتمع وبالاخص تلك البعيدة عن وسائل الاعلام بالتعايش معهم وتعريف المشاهدين على طريقة حياتهم وتوثيق عادتهم وتقاليدهم